Bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak amacıyla açılan tarife kontenjanının usul ve esasları belirlendi. Kontenjan miktarı her dönem için 2 bin 986 ton olacak ve dağıtım gümrük idarelerince yapılacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 2 bin 986 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı, 995 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek.

Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak. İthalatçı firmalar, tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığının internet sitesindeki e-İşlemler sayfasından ilan edilecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
