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NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7-8 Temmuz tarihlerinde belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Kısıtlamadan yabancı devlet başkanları ve resmi heyetler muaf tutulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, belirlenen tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

DHMİ'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

NATO Zirvesi nedeniyle yayımlanan NOTAM'a (havacılara bildiri) işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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