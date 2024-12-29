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Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı

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Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden olan Nadir Metal Rafineri A.Ş.'nin CEO'su ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, kaçak değerli maden soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden biri olan Nadir Metal Rafineri A.Ş.'de deprem yaşandı. Şirketin Ceo'su ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, kaçak değerli maden soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Yakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

KAÇAK DEĞERLİ MADEN SORUŞTURMASI

Soruşturma çerçevesinde ülkeye kaçak yollardan getirilen değerli madenlerle ilgili bir dizi usulsüzlük inceleniyor. Yakın'ın ifadeye çağrılması, şirketin sektördeki kritik konumu nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: "BİLGİSİNE BAŞVURULDU"

Konuya ilişkin Nadir Metal Rafineri A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, CEO Burak Yakın'ın soruşturma kapsamında yalnızca bilgisine başvurulduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Saygın Kıymetli Madenler'in sahibi ve CEO'su Sayın Burak Yakın'ın sürmekte olan bir soruşturma çerçevesinde bilgisine başvurulmuştur. Soruşturma henüz devam etmekte olduğu için kamuoyunda dolaşan kaynağı belirsiz ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Soruşturma makamlarının tarafımıza bilgi aktardığı takdirde, kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız."

Türkiye'nin En Büyük 50 Şirketinden Biri

Altın sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olan Nadir Metal, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 21 milyar liralık cirosuyla ilk 50'de yer alıyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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