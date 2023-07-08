n11, Getir'i satın aldıktan sonra yeniliklerini duyurdu

n11, Getir'in satın alınmasının ardından e-ticaret platformunda yapılan yenilikleri duyurdu. Yenilenen logo ve sloganla birlikte kullanıcılara indirim fırsatları sunulacak.

Getir'in, N11'i satın almasının ardından e-ticaret platformunda yapılan yenilikler duyuruldu.

N11'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Getir ailesine katılmasıyla birlikte logosundaki uğur böceği renkleri kırmızı ve siyahtan, mor ve sarı renge dönüştü. N11, yenilenen logosuyla birlikte "10 üzerinden 11'lik alışveriş" vurgusu yaptığı sloganıyla yeni bir döneme girildiğinin mesajını verdi.

N11, yeni döneminde 10 üzerinden 11'lik fırsatlarla alışveriş deneyimi başlatıyor.

31 Temmuz'a kadar tüm kullanıcılara bir siparişlerine özel 111 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. 10 TL ve üzeri tüm alışverişlerde ücretsiz kargo sağlanırken, kullanıcılar seçili elektronik ürünlerde vade farksız 9 taksitle alışveriş yapma imkanına sahip oluyor.

Öte yandan markalara özel indirimler, n11 mağazasında sabitlenen fiyatlar ve alışveriş yaptıkça kazandıran kuponlarla, n11 kullanıcılarına avantajlı alışverişin kapıları açılıyor.

"Yeniliklerimizi duymaya devam edeceksiniz"

Açıklamada yeni döneme ilişkin değerlendirmeleri yer alan n11 Üst Yöneticisi (CEO) Nihal Dindar Akın, n11'in Türkiye e-ticaret sektöründe her zaman yenilikçi ve öncü bir oyuncu olduğunu belirterek, bir süredir büyük bir dönüşümün içerisinde olduklarını anlattı.

Akın, "Bugün dönüşümün ilk çıktıları olan yeni renklerimizi, logomuzu, mottomuzu ve konsept tasarımlarla daha keyifli hale gelen yeni arayüzümüzü kullanıcılarımızla ve iş ortaklarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımıza '10 üzerinden 11'lik' bir alışveriş deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeniliklerimizi duymaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.