MV Allura Kruvaziyeri Antalya Limanı'nı Ziyaret Etti

Marshall Adalarına ait 'MV Allura' isimli lüks kruvaziyer, 1176 yolcusuyla Antalya Limanı'na ulaştı. Çoğunlukla ABD, Birleşik Krallık ve Kanadalı turistler, tarihi yerleri ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.

Marshall Adaları bayraklı "MV Allura" isimli kruvaziyer, 1176 yolcusuyla Antalya Limanı'nı ziyaret etti.

Rodos Limanı'ndan sonra rotayı Antalya'ya çeviren gemi, limana ulaştı. QTerminals Antalya Limanı'na demir atan gemide, 1176 yolcu ve 784 kişilik mürettebat bulunuyor.

Lüks kruvaziyerle gelen çoğunluğu ABD, Birleşik Krallık ve Kanadalı turistler, Perge, Aspendos, Termessos antik kentleri, Antalya Nekropol Müzesi, Yukarı Düden Şelalesi ve Kaleiçi'ni ziyaret etti.

Gemi, daha sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek üzere limandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
