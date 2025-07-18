Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, haziranda en çok dinlenen şarkı ve sanatçıları duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platformda haziranda en çok dinlenen parça Reynmen'in "Çatma Yarim" adlı eseri oldu.

En çok dinlenen yerli erkek sanatçı ve en fazla indirilen sanatçı Semicenk olarak kaydedildi. Sanatçının "Karışık Kaset" adlı albümü, yerli kategorisinde en çok dinlenen albümler arasında ilk sırada yer aldı. Yerli kadın sanatçılar arasında ise Hande Ünsal en çok dinlenen isim oldu.

Manifest grubunun "manifestival" adlı albümü en fazla indirilen albüm olarak öne çıktı. Grup, ayın öne çıkan sanatçısı listesinde de ilk sıraya yerleşti. En çok indirilen albümler arasında ayrıca Elif Buse Doğan'ın "Aşk Başımda Bela" ve Serdar Ortaç'ın "Kış Kış" albümleri de yer aldı. Semicenk, Manifest ve Tarkan, en çok indirilen sanatçılar listesinde üst sıralarda bulundu.

Yabancı şarkılar kategorisinde Tommy Richman'ın "Million Dollar Baby" adlı eseri en çok dinlenen parça oldu. Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği şarkı ise Dj Guuga ve Mc Livinho'nun "Vidrado Em Voce" adlı ortak çalışması olarak kaydedildi. Bu ikili, en çok dinlenen yabancı erkek sanatçılar arasında zirvede yer aldı.

Taylor Swift, en çok dinlenen yabancı kadın sanatçı, Modern Talking ise en çok dinlenen yabancı grup olarak listelendi.

Haziranda platforma eklenen "Yakınımdaki Şarkılar" özelliği de kullanıcıların ilgisini çekti. Bu özellikle dinleyiciler, bulundukları konuma göre başka kullanıcıların o anda dinlediği şarkıları gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Kullanıcılar, harita üzerinde müzik dinleyen diğer üyeleri görüntüleyebiliyor ve bölgesel müzik eğilimlerini anlık olarak inceleyebiliyor.