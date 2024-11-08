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Mustafa Varank'tan Üniversite Öğrencilerine Girişimcilik Tavsiyeleri

Mustafa Varank'tan Üniversite Öğrencilerine Girişimcilik Tavsiyeleri
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesi'nde girişimcilik üzerine önemli tavsiyelerde bulundu. Varank, 'Alın terinin yanında, akıl terinin önemini unutmayın' dedi.

SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, üniversite öğrencilerine, girişimci olmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Artık alın terinin yanında, akıl terinin ne kadar önemli olduğunu, gerçek katma değerin aslında o akıl terinde, o girişimcilikte olduğunu görebiliyoruz" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mudanya Üniversitesi'nde, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geçen akademik yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğine konuk oldu. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Varank, Mudanya Üniversitesi'nin kısa sürede Bursa'nın önemli bir markası olduğunu belirtti. Varank, "Eminim Mudanya Üniversitesi bu başarısını, Türkiye geneline de yayacaktır. Gıyasettin Bingöl'e bu güzel üniversiteyi Bursa'ya kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Varank, "Artık alın terinin yanında, akıl terinin ne kadar önemli olduğunu, gerçek katma değerin aslında o akıl terinde, o girişimcilikte olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.

Etkinlik plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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