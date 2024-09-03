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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: Enflasyonun düşürülmesine destekliyoruz

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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımları desteklediklerini belirtti. Akçin, çekirdek enflasyonda gözlenen toparlanma ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, "MÜSİAD olarak, düşük ve orta gelir gruplarını derinden etkileyen enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesine yönelik atılacak bütün adımları destekliyoruz" dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Akçin, "Çekirdek enflasyonda gözlenen toparlanma ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın son 40 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller vermiştir" şeklinde konuştu.

Ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyonun son 13 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 51,97'ye gerilemesinin dezenflasyon sürecinin ivme kazandığına işaret etmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade eden Akçin, "Manşet enflasyonun yanı sıra, çekirdek enflasyonda gözlenen toparlanma ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın son 40 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller vermiştir. Böylece geçtiğimiz yılın Haziran ayında başlayan maddi sıkılaşma politikasının fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri belirgin bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır.

Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, MÜSİAD olarak bilhassa düşük ve orta gelir gruplarını derinden etkileyen enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesine yönelik atılacak bütün adımları destekliyoruz. Nitekim enflasyonun 2 yıldan fazla süredir ülke gündeminin ilk sırasında yer alması, gelir dağılımını da negatif etkilemiştir. Bu çerçevede ekonomik güven ve istikrar ortamının yeni OVP kapsamında belirlenecek yapısal reformlarla desteklenmesi çok önemlidir. Önümüzdeki dönemin enflasyonda kalıcı bir şekilde düşüşün ve fiyat istikrarının sağlandığı, bunu müteakiben de yılsonunda maddi sıkılaşma politikasında gevşeme takviminin netleşmeye başladığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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