MÜSİAD İzmir Başkanı'ndan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, "Boykot" çağrılarına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, "Son günlerde bazı çevrelerce desteklenen ve 2 Nisan için duyurulan genel boykot çağrısı, yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi değil; aynı zamanda üretimi, istihdamı ve piyasaları hedef alan bir sabotaj niteliğindedir. Bu çağrı, ülkemizin yerli ve milli sermayesini zayıflatmayı, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmayı ve küresel sermayeye alan açmayı amaçlayan açık bir girişimdir. Oysaki ekonomi, bir milletin ortak emeğidir ve bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket; sanayicimizden esnafımıza, ihracatçımızdan işçimize kadar herkese zarar vermektedir. MÜSİAD İzmir olarak bizler, İzmirli hemşehrilerimizi bu tür suni kriz çağrılarına karşı sağduyulu olmaya, dayanışma içinde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sessiz kalmayacaklarını ifade eden Temur, sözlerini şöyle noktaladı:

"2 Nisan günü ekonomimize daha güçlü destek vermek için alışverişlerini ertelemeyen, yerli üretime ve markalara sahip çıkan her bir vatandaşımız, Türkiye'nin ekonomik istikrarına katkı sağlamış olacaktır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye ekonomisi son yıllarda üretim gücü, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerimizin azmiyle önemli bir ivme yakalamıştır. İzmir olarak biz de bu başarıya en büyük katkıyı sunan şehirlerden biriyiz. Bu sebeple, istikrarlı büyümeyi tehdit eden hiçbir girişime sessiz kalmamız mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, işletmelerimiz siyasi tartışmaların bir parçası haline getirilmemeli, tüm paydaşlar ülkemizin refahı için ortak akıl ve sağduyuyla hareket etmelidir." - İZMİR