MÜSİAD, Avrupa Genel İdare Kurulu'nu Saraybosna'da düzenledi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Avrupa Genel İdare Kurulu'nu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirdi. Kurulun gala yemeği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Türk kurumların temsilcileri ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği yetkilileri de programa katıldı. Genç MÜSİAD Genel Başkanı Cahit Ertemel, yurt içi şubelerin de dahil edildiği bir kurul olduğunu belirtti.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bu seneki Avrupa Genel İdare Kurulu'nu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaptı.

Kurulun Saraybosna'daki bir otelde düzenlenen gala yemeği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programa, Türk kurumların temsilcileri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Cahit Ertemel, AA muhabirine, Avrupa Genel İdare Kurulu'nun Saraybosna'da toplandığını ifade etti.

Ertemel, "Yılın belli dönemlerinde bütün Avrupa şubelerimizle gerçekleştirdiğimiz bir kurul. Bu sene yurt içi şubelerimizi de dahil ettik." dedi.

Genç MÜSİAD'ın yaklaşık 5 bin üyesiyle yurt içinde 55, yurt dışında 35 şubesiyle faaliyet gösterdiğini söyleyen Ertemel, Bosna Hersek'teki yatırım imkanlarıyla da yakından ilgilendiklerini belirtti.

Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic de Genç MÜSİAD ile önümüzdeki dönemde oldukça başarılı projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Sibonjic, bu projelere bakanlık olarak da gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.