MÜSİAD Arnavutluk Şubesi, Tiran'da sağlık forumu düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk Şubesi tarafından başkent Tiran'da "Sınırların Ötesinde Sağlık Hizmetleri: Sürdürülebilir Büyüme Odak Noktasında" konulu forum düzenlendi.

Tiran'daki bir otelde düzenlenen foruma, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Oltjon Muzaka, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ve Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileriyle iş insanları katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, nüfusun yaşlanması, şehirleşmenin artması ve çevresel sorunların çoğalmasıyla birlikte sağlığın en kritik ve stratejik konulardan biri haline geldiğini belirtti.

Sağlık ürünlerinin ve sağlık hizmetlerinin uluslararası ticaretinin bir gereklikten öte bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Erciyes, "Türkiye, son 20-25 yılda sağlık alanında çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bugün ülkemizde 5 yıldızlı otel konforunda son teknolojiyle donatılmış hastane ve kliniklerde uygun fiyata sağlık hizmeti alınabilmektedir. Türkiye sağlık hizmetlerinde dünyadaki ilk 10 ülke arasında olup yıllık ortalama 1,5 milyon kişi sağlık amacıyla ülkemizi ziyaret etmekte ve sadece sağlık hizmetleri için 3 milyar dolar civarında harcama yapmakta." dedi.

Arnavutluk'un da son yıllarda benzer bir şekilde sağlık hizmetlerinin özellikle diş ve estetik alanlarında çok iyi bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Erciyes, şunları kaydetti:

"Arnavutluk ile sağlık alanındaki işbirliğimiz, 2021 yılında imzalanan sağlık ve tıp alanında işbirliğine dair anlaşma ile daha kurumsal bir zemine oturtulmuştur. Fier Dostluk Hastanesi ise bu işbirliğimizin somut bir göstergesi ve ülkelerimiz arasındaki dostluk nişanelerinden biridir."

Erciyes, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın talebi doğrultusunda Arnavutluk'taki çeşitli hastanelerde görev yapmak üzere geçen yıl Türkiye'den toplam 10 sağlık yöneticisi görevlendirildiğini anımsattı.

Arnavutluk halkına daha iyi sağlık hizmetleri sunabilmek adına çalışan yöneticilerin, bu alandaki işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Erciyes, "Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bu sağlık işbirliği, ayrıca Arnavutluk'un artan cazibesiyle beraber Avrupa'dan çektiği yatırımlar, gelişmesi gereken sağlık altyapısı, turizm sezonunda ciddi oranda artan nüfusu ve Türkiye'nin bu konulardaki ekonomik büyüklüğü ile tecrübesi bir arada düşünüldüğünde, Arnavutluk ile Türkiye arasında sağlık alanında ticaret, yatırım ve işbirliği fırsatları bulunduğuna gönülden inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye ile stratejik ortaklık başarılı bir işbirliğinin somut bir örneğidir"

Muzaka da Arnavutluk'ta son yıllarda sağlık sektöründe yapılan reformların kamu politikalarının en önemli sütunlarından birini temsil ettiğini söyledi.

Amaçlarının sürdürülebilir, adil ve vatandaş odaklı bir sağlık sistemi kurmak olduğunu vurgulayan Muzaka, "Bu politikaların temel boyutlarından biri de uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklık, sadece altyapı yatırımlarını değil, aynı zamanda sağlık sistemimize yeni organizasyon ve yönetim modellerini de getiren başarılı bir işbirliğinin somut bir örneğidir. Bu bağlamda, Fier Dostluk Hastanesi, sektörün daha da geliştirilmesi için bir referans modeli teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

İşler ise bu buluşmanın ortak vizyonun, stratejik aklın ve insan hayatına dokunan bir sektörün güçlü bir yansıması olduğuna dikkati çekti.

Sağlık sektörünün bugün dünyanın en hızlı dönüşen alanlarından biri olduğuna işaret eden İşler, "Türkiye bu dönüşümde önemli bir konum elde etmiş. Arnavutluk ise genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişime açık sağlık sistemiyle önemli bir potansiyel taşımaktadır." şeklinde konuştu.