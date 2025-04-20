MÜSİAD Antalya'da İş Dünyası Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya, 19 Nisan 2025-MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Ticaret Ofisi tarafından organize edilen ve MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen network toplantısı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlendi. Toplantıya, 11 farklı ilden gelen 200 iş insanı katıldı.

Etkinlik, iş dünyasının temsilcilerinin bir araya gelerek yeni iş birlikleri kurması ve bilgi alışverişinde bulunması amacıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyelerini ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, katılımcılar sektörel gelişmeler hakkında bilgi aldı, karşılıklı iş fırsatlarını değerlendirdi. Toplantıda, özellikle bölgesel ekonomik gelişmeler ve iş birliği imkanları üzerine odaklanıldı. Katılımcılar, yeni iş bağlantıları kurma ve güçlü iş ağları geliştirme fırsatı yakaladı.

Deneyimler paylaşıldı

MÜSİAD MTO Başkanı Faruk Guzeldere etkinliğin bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, bu tür toplantıların, üyeler arasındaki iletişimi güçlendirdiğine vurgu yaptı. Guzeldere, "Organizasyon, katılımcı iş insanlarının deneyimlerini paylaşması ve yeni projeler için zemin hazırlaması açısından önemli bir platform oldu. Gelecek dönemlerde de benzer etkinliklerle, iş dünyasının gelişimine katkı sağlanması planlanıyor" dedi.

Kalıcı işbirliklerinin temeli atıldı

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu buluşmayı sadece bir etkinlik olarak değil, güvene dayalı kalıcı iş birliklerinin temellerinin atıldığı çok kıymetli bir platform olarak görüyoruz. Gün boyunca fikirlerimizi paylaştık, projelerimizi konuştuk, şehirler arası ekonomik bağlarımızı güçlendirdik. MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, gelecekte daha güçlü iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum" - ANTALYA