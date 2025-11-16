Haberler

MÜSİAD ABD, New York'ta İş Dünyasını Buluşturdu

Güncelleme:
MÜSİAD ABD Şubesi, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen iş diplomasisi etkinliğinde Türk ve yabancı diplomatları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve iş insanlarını bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye'nin ticari ilişkileri ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi, New York'ta düzenlenen etkinlikte iş insanlarını bir araya getirdi.

MÜSİAD ABD, New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen iş diplomasisi etkinliğinde, Türk ve yabancı diplomatlar, ateşeler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarını buluşturdu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal, burada yaptığı konuşmada, bu gibi etkinliklerin, bağlantı kurmanın ve daha iyi bir gelecek inşa etmede işbirliği yapmanın önemini hatırlattığını belirtti.

Yazal, ticari ilişkilerin ülkelere daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmalarına da yardım ettiğini vurguladı.

TURKEN Vakfı Başkanı Behram Turan da vakıf olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara dair bir sunum yaptı.

Vakfın, Haziran 2014'te Müslüman öğrencilere güvenli barınma imkanı sağlamak amacıyla kurulduğunu anlatan Turan, öğrencilere barınma hizmeti dışında sağladıkları fırsatlardan da bahsetti.

MÜSİAD ABD Başkanı Yavuz Orta da Türkiye'nin, güçlü teşvikler, genç ve dinamik iş gücü ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik konumu ile girişimciliği, inovasyonu ve uluslararası ticareti desteklemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Dünyanın en önemli iş merkezlerinden biri olan New York'ta, Türkiye, ABD ve birçok dost ülke arasında köprüler geliştirmek üzere toplandıklarını anlatan Orta, iş kurmadan önce güven oluşturmanın önemini vurguladı.

Orta, MÜSİAD çatısı altında iş bağlantılarının dışında dostluk, kardeşlik ve uzun vadeli ortaklıklar da sunduklarını belirterek, etkinlik katılımcılarını derneğin küresel ağının bir parçası olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
