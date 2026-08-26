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Muş ve Antalya'daki taşınmazlar için özelleştirme pazarlıkları tamamlandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Muş ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Muş ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Alizurum köyündeki ilk taşınmaz için 66 milyon lira ve ikinci taşınmaz için 63 milyon 250 bin lirayla en yüksek teklifi Fiba Halı Medikal Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Üçüncü taşınmaz için 65 milyon 500 bin lira ve dördüncü taşınmaz için 73 milyon 750 bin lirayla en yüksek teklifler ise MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/Menteşe Mahallesi'ndeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifler 45 milyon 500 bin lira ve 60 milyon 500 bin lirayla Buğra Mete Karaman tarafından verildi.

Kaynak: AA
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