Muş'ta kurulan alabalık tesisinden Japonya'ya ihracat

Muş'un Varto ilçesindeki alabalık tesisinde üretilen balıklar, başta Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tesiste yılda 30 milyon lira katkı bekleniyor.

Muş'un Varto ilçesinde 2100 rakımlı Bingöl Dağı'nın eteğinde kurulan alabalık tesisinde üretilen balıklar, başta Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Başta Japonya ve Rusya'ya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Türk somonlarının yanı sıra yavru alabalıkları da yurt içinde farklı illere sevk ediliyor. Doğal su kaynaklarının üzerine kurulan Varto somon ve alabalık tesisinde yetiştirilen balıklardan ilçe ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı bekleniyor. Tesiste 8 milyon balık yavrusunun belli bir gramaja geldikten sonra iç ve dış piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Tesise ilişkin bilgi veren işletmeci Ercan Özer, kentte ilk kez kurulan tesiste bin anaç somondan 8 milyon balık yavrusu elde ettiklerini aktardı. Bölgedeki su kaynaklarının verimliliği sayesinde kaliteli balıkların yetiştiğini dile getiren Özer, "2100 rakımlı Bingöl Dağı eteklerinde kurulan Varto somon ve alabalık üretim tesisimizde üretilen balıklarımızı ağırlıklı olarak yurt dışına ihracat ediyoruz. Bu yıl 8 milyon adet üretimimiz oldu. Japonya ve Rusya'ya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. Ürettiğimiz yavru alabalıkları ise yurt içinde farklı illere vermekteyiz. Bingöl Dağı'ndan çıkan su soğuk ve berrak olduğu için alabalıklarımız yağlı ve lezzetli oluyor. Bu nedenle rağbet görmektedir. Yılda 30 milyon lira ilçeye katkımız olacaktır" dedi. - MUŞ