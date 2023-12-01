Muş'ta Kaçak Balık Avına İdari Para Cezası

Muş'un Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karasu Nehri'nde yasak yöntemlerle kaçak balık avı yapan baba ve oğluna 11 bin 256 TL idari para cezası verildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından Hasköy ilçesi Büvetli köyü sınırları içerisinde bulunan özel koruma alanı ve Karasu Nehri'nde yaptığı kontrol ve denetimler sonucu ticari amaçla germe ağlarla balık tutan H.B. ve oğlu E.B.'yi suçüstü yakaladı. Baba ve oğluna Hasköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kişi başı ayrı ayrı olmak üzere 5 bin 628 TL idari para cezası uygulandı.

Karasu Nehri'nde yapılan denetim ve kontrollerde ise germe balık ağları, 2 adet kamyon tekeri iç lastiğinden yapılma ilkel lastik bot ele geçirildiği belirtildi - MUŞ