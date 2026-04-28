Muş'ta çiriş otu köylülerin geçim kaynağı oldu

Muş'ta baharın gelişiyle dağlarda kendiliğinden yetişen çiriş otu, vatandaşlar için gelir kapısına dönüştü. Eşek ve atlarla taşınan çiriş otunun kilosu 50 liradan tüccarlara satılıyor.

Muş'ta karların erimesiyle birlikte dağlık alanlarda toplanmaya başlanan ve halk arasında "gulik" olarak bilinen çiriş otu, Bilek köyünde yaşayan köylüler için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, kilosu 50 liradan tüccarlara satılarak başta İstanbul olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır'a gönderiliyor. Zengin bitki örtüsü ve endemik tür çeşitliliğiyle öne çıkan Muş'ta ilkbaharla birlikte doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu, vatandaşlar tarafından dağlardan toplanarak satışa sunuluyor. Sağlık açısından sunduğu faydalarla yoğun ilgi gören şifalı ot, tır, kargo ve şehirlerarası otobüslerle Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılıyor. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kaynağı olan çiriş otu, bahar aylarında yoğun talep görüyor. Sofralarda farklı yemeklerde kullanılan ve doğal yapısıyla tercih edilen ot, bölge ekonomisine de katkı sunuyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, Muş'ta hem şifa kaynağı hem de ekonomik değer olarak öne çıkarken, köylüler için bahar aylarında önemli bir gelir kapısı olmayı sürdürüyor.

Çiriş otu tüccarı Mehmet Şancı, çiriş otunu köylülerden temin ettiklerini belirterek, başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır ve Van olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderim yaptıklarını söyledi. Tüccar Şancı, "Biz köylü arkadaşlarımızdan alıyoruz. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır ve Van olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Satışımız her tarafa var. Bu işi büyük kapsamlı yapıyoruz, tırlarla sevkiyat gerçekleştiriyoruz. İşimizden memnunuz, çok şükür köylü de bizden memnun. Şu an köylüden alış fiyatımız 50 TL. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Hatta yurt dışından da sipariş alıyoruz ancak imkan olmadığı için gönderemiyoruz. İşimizden memnunuz. Bu, köylüye de önemli bir katkı sağlıyor" dedi. - MUŞ

500

