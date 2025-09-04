Muş'ta Çiftçilere Şeker Pancarı Üretimi Toplantısı

Haberler

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere şeker pancarı üretimi ve alım süreçleri hakkında bilgiler verildi. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, bu yıl çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için yeni uygulamalar geliştirildiğini açıkladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, şeker pancarı üretimi ve alım süreçlerine çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için bu yıl yeni bir uygulamaya geçildiğini belirterek, "Geçen yıl 6 bin metrekare alım alanı oluşturmuştuk. Bu yıl ise 12 bin metrekarelik yeni bir alan yaptık. Malazgirt'te bu yıl kantar randevu sistemi olmayacak, ancak önümüzdeki yıl şartlar uygun olursa değerlendireceğiz. En önemlisi ise nakliye firmalarıyla görüşerek ürünlerinizi doğrudan fabrikaya gönderebilmeniz için kolaylık sağlayacağız. Böylece nakliye masraflarınızda ciddi bir tasarruf elde edeceksiniz. Amacımız Malazgirtli üreticilere her alanda yardımcı olmak" dedi.

Toplantıya katılan üreticilerden Faruk Doğan ise çiftçilerin yaşadığı sorunları müdüre tek tek sordu.

Malazgirt Jandarma Komutanlığı ekipleri ise toplantıda söz alarak, pancar taşımı yapacak traktör römorklarının kesinlikle reflektör bulundurmalarını istediler. - MUŞ

