Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Muş'ta Buzağı Doğumları ile Ekonomiye 5 Milyar TL Katkı Bekleniyor

Muş'ta Buzağı Doğumları ile Ekonomiye 5 Milyar TL Katkı Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bu yıl 80 bin buzağı doğumu bekleniyor. Buzağıların il ekonomisine katkısının 5 milyar TL olması hedefleniyor. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükbaş hayvan varlığı ile öne çıkan Muş'ta, buzağı doğumlarından kent ekonomisine 5 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta, bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan beklenen 80 bin buzağının il ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor. Verimli mera ve yaylalara sahip Muş'ta buzağı doğumları başladı. 235 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş'ta beklenen buzağı doğumlarından il ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL gelir bekleniyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, 2025 yılının çiftçiler için bereketli bir yıl olmasını temenni ederek, "Buzağı doğumları başladı. 2025 yılında Muş genelinde 80 bin buzağı bekliyoruz. Buzağı doğumlarından kent ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL'lik bir katkı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın hayvancılığa yönlenmesini istiyoruz. Hayvancılıkta kar miktarı yüksektir. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir ricamız oldu. Doğu illerinde, Batı illerine göre hayvancılık yapmak daha zor. Doğu illerini kapsayacak farklı projeler istiyoruz. Çünkü yaklaşık 6 ay kar altında kalıyoruz ve girdi maliyetleri oldukça yüksek. Bu anlamda bize destekler verilirse daha iyi şartlarda hayvancılık yaparız. Buzağılarımıza bebek gibi bakıyoruz. Yeni doğan buzağılarımıza anne sütü veriyoruz. Kendi çocuklarımıza nasıl bakıyorsak buzağılara da öyle bakıyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
img

Biri cinayet işlemişti, diğeri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
img

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki! Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Sultangazi, Pendik, Silivri su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (5. Bölüm)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.