Muş'ta Buzağı Doğumları ile Ekonomiye 5 Milyar TL Katkı Bekleniyor

Büyükbaş hayvan varlığı ile öne çıkan Muş'ta, buzağı doğumlarından kent ekonomisine 5 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta, bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan beklenen 80 bin buzağının il ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor. Verimli mera ve yaylalara sahip Muş'ta buzağı doğumları başladı. 235 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş'ta beklenen buzağı doğumlarından il ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL gelir bekleniyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, 2025 yılının çiftçiler için bereketli bir yıl olmasını temenni ederek, "Buzağı doğumları başladı. 2025 yılında Muş genelinde 80 bin buzağı bekliyoruz. Buzağı doğumlarından kent ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL'lik bir katkı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın hayvancılığa yönlenmesini istiyoruz. Hayvancılıkta kar miktarı yüksektir. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir ricamız oldu. Doğu illerinde, Batı illerine göre hayvancılık yapmak daha zor. Doğu illerini kapsayacak farklı projeler istiyoruz. Çünkü yaklaşık 6 ay kar altında kalıyoruz ve girdi maliyetleri oldukça yüksek. Bu anlamda bize destekler verilirse daha iyi şartlarda hayvancılık yaparız. Buzağılarımıza bebek gibi bakıyoruz. Yeni doğan buzağılarımıza anne sütü veriyoruz. Kendi çocuklarımıza nasıl bakıyorsak buzağılara da öyle bakıyoruz" dedi. - MUŞ