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Muş'ta Bal Kabakları İçin Pazar Arayışı

Muş'ta Bal Kabakları İçin Pazar Arayışı
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Muş'ta çiftçilik yapan Maşallah Yıldırak, yetiştirdiği bal kabaklarını pazar bulamadığı için Varto ilçesinde satıyor. Bu yıl sıcak havalar nedeniyle ürün veriminin düşük olduğunu belirten Yıldırak, kabakları daha fazla zarar görmeden satabilmek için çeşitli ilçelerde dolaşıyor.

Muş'ta yetiştirdiği bal kabaklarına pazar bulamayan üretici ürünlerini Varto ilçesinde satıyor.

Muş merkeze bağlı Üçdere köyünde çiftçilik yapan Maşallah Yıldırak, yetiştirdiği kabaklar için pazar bulamamaktan yakınıyor. Muş merkezde pazar bulamayan Yıldırak, kabakları Varto ilçesinde satmaya çalışıyor.

Bu yıl 50 dekar alanda yetiştirdiği bal kabağının hasat ve depolama çalışmalarına başladıklarını ve Muş'ta pazar bulamadıkları içinde çeşitli il ve ilçelerde satış yapıklarını söyleyen Yıldırak, "Bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle verimin düşük oldu. Bu yıl yaklaşık 50 ton bal kabağı ürettik. 11 yıldır bal kabağı yetiştiriyorum. Hiçbir yıl bu kadar verimsiz ürün alamadım. Çünkü bu yıl hava çok sıcak geçti ve kabak verimi büyük ölçüde düştü. Kabaklar ortalama 20-35 kilo olması gerekirken bu yıl 10-20 kilo ağırlığında kaldı. Bal kabaklarını kışa saklamak için depolayamıyoruz. Çünkü kabak çok hassas özellikle soğuk havalarda hemen bozulma riski çok yüksek olan bir üründür. Gerekli pazarı da bulamadığımız için kamyonet üzerinde zarar etmemek için ilçe ilçe ilçe gezip satıyoruz. Özellikle Varto ilçesinde üretici olmadığı için burada bal kabaklarını daha rahat bir şekilde satma ve tüketme imkanını buluyorum" dedi.

Bal kabağını çok sevdiğini ve bunun tatlısını yapacağını söyleyen Selahattin Aktar ise "Varto ilçesinde büyük bir şekilde üretim yapan yok. Arkadaşımız sağ olsun Muş'tan buraya kadar kabakları getirmiş bize de bu kabaktan alma nasip oldu. Kilosu da 10 lira olduğu için gayet fiyatı da uygundur" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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