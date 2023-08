Muratbey, Worldfood İstanbul'da inovatif ürünleriyle boy gösterecek

Türkiye'de özel peynirler kategorisinin lideri "Muratbey", gıda sektörünün Türkiye'de gerçekleşen en önemli organizasyonlarından Worldfood İstanbul'da inovatif ürünleriyle boy gösterecek.

Gıda sektördeki son yeniliklerin ve trendlerin buluşma noktası Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6- 9 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Bin 500'e yakın katılımcı, 60 binin üzerinde ziyaretçi, 70 ülkeden 700' ü aşkın yabancı satın almacının yer alacağı fuara, Türkiye'de özel peynirler kategorisinin lideri "Muratbey" zengin inovatif ürün seçenekleriyle katılacak. Türkiye Gıda Platformu ve Worldfood İstanbul iş birliğiyle bu yıl 31. kez düzenlenecek fuar; yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli üreticilerle ve ihracatçılarla iletişim kurması adına önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Fuarın bu seneki panel başlıkları, "Afet Dönemlerinde Gıda Arz Güvenliği", "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri – Umudu Yeşertelim!", "Zehirsiz Güvenli ve Atıksız Sofralar", "Sosyal Fayda, Dayanışma ve Nasıl Ayağa Kalkacak Küçük Girişimci ve Bölge?" olarak belirlendi.

MURATBEY, 300'Ü AŞKIN ÜRÜN ÇEŞİDİYLE TÜM DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Halk sağlığını destekleyecek önemli çalışmalara imza atan Muratbey, D vitamini ile zenginleştirilmiş inovatif ürünleriyle fuarda yerini alacak. 300'ü aşkın ürün çeşidiyle tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Türkiye'nin yerli peynir markası Muratbey, fuara özel olarak hazırlandı. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "2008'de yurt dışına açılarak 60'a yakın ülkede marka tescili aldık. Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Türki Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere 25 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Turquality'nin bize kattığı güçle 2018'den beri Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere AB ülkelerine sürekli yükselen bir grafikle peynir ihraç ediyoruz. Burgu, Kaymaklı, Topi, Sürmeli, Misto, Naturena çeşitleri, Plus serisi D vitaminli yenilikçi peynirlerimizle birlikte Anadolu Lezzetleri, Antep, Örgü, Izgara Peynir, Van Otlu Peynir ve Tel Peynir gibi yöresel çeşitlerimizi de içeren geniş bir ürün gamı ile ihracat yapıyoruz. Gıda sektörünün Türkiye buluşması kabul edilen WorldFood İstanbul Fuarı'nda da Kaymaklı Plus başta olmak üzere tüm D Plus ürünlerimizle yer alacağız ".

MURATBEY DÜNYANIN EN BÜYÜK GIDA FUARINA DAMGA VURDU

Muratbey, "Bir dünya markası" olma vizyonu doğrultusunda Türk peynirciliğinin yeni pazarlara tanıtılması adına önemli bir misyon üstleniyor. 5 farklı kıtada Türkiye'yi temsil ettiklerini hatırlatan Necmi Erol, "Ülkemizi sadece inovatif ürünlerimizle değil katıldığımız fuarlarla da global çapta temsil ediyoruz. Amerika'nın en saygın fuarlarından olan Summer Fancy Food Show, Fransa'da düzenlenen SIAL PARIS 2022 fuarı gibi önemli fuarlara katılarak inovatif ürünlerimizi sergiledik ve büyük ilgi gördük. Son olarak Almanya'da 7-11 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ANUGA Fuarı'nda da, ihracat potansiyelimizi daha da artıracak yeni temaslar geliştirmeyi planlıyoruz. Bulunduğumuz her ülkede markalaşma yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını 2013'ten bu yana 2,7 kat artırdık. Gelecekte de ülkemizi fuarlarda ve yurt dışı pazarlarda temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

