Murat Ülker ve Erdem İnan perakende sektörünü değerlendirdi

İSTANBUL - Perakende sektörünün lider yöneticileri "Perakende Buluşması-Ne Oldu Ne Olacak?" etkinliğinde buluştu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile Trendyol Ceo'su Erdem İnan katıldıkları oturumlarda perakende sektöründe yaşanan gelişmeleri anlattı.

Türk perakende sektörünün lider yöneticileri "Perakende Buluşması - Ne Oldu Ne Olacak?" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte perakende sektöründe yaşanan gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve tüketici davranışları gibi konular sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değerlendirildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile Trendyol Ceo'su Erdem İnan katıldıkları oturumlarda perakende sektörü ile güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker perakende sektörüyle ilgili olarak, "2024 yılında nakit olması ve finansman temini çok önemli olacak. Karlı satış da çok önemli. Mal sattığınızda kar etmiyorsanız bu işin bir anlamı yoktur. Bizim işimizde birden büyük satışlar, voleyi vurmak gibi tabirler olmuyor, 2023 yılında da olmadı. Bizim satışlarımız istikrarlı şekilde devam etti. 2024 yılı zor bir yıl olacak ama bizde hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. 2024 yılında nakit akışına dikkat etmek gerekecek" diye konuştu.

'E-ticarette neler olacak' oturumuna katılan Trendyol Group Ceo'su Erdem İnan'da, "2023 yılında e-ticaretin pandemi sonrası yavaşlaması düşünülüyordu ama pandemi öncesine yakın şekilde devam etti. Dünyada e-ticaret sektörünün büyüklüğü 5,5 trilyon dolardan 6,5 trilyon dolara Türkiye'de ise 800 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseldi. 2024 yılında sınır ötesi e-ticaretin büyümesini öngörüyoruz. Türkiye'de sınır ötesi ticaret alanında önemli fırsatlar var. E-ticaret alışveriş trendi ile medya tüketiminde yakınsamada olduğunu görüyoruz. Bu durum sosyal networkların e-ticaret yapmasına, e-ticaret şirketlerinin de içerik üreten platformlara dönüşmesine neden oluyor" dedi.

"Türkiye'de e-ihracatın önümüzdeki sene katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz"

E-ihracatta önemli büyüme beklediklerinin altını çizen Erdem, "Türkiye'de e-ihracatın önümüzdeki sene katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de 508 bin satıcı var. Maliyet ve kalite olarak bakınca dünyayla rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. E-ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarılma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.