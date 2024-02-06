Üye Girişi
Haberler

Murat Ülker ve Erdem İnan perakende sektörünü değerlendirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Perakende sektörünün lider yöneticileri Murat Ülker ve Erdem İnan, perakende sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Murat Ülker ve Erdem İnan perakende sektörünü değerlendirdi

İSTANBUL - Perakende sektörünün lider yöneticileri "Perakende Buluşması-Ne Oldu Ne Olacak?" etkinliğinde buluştu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile Trendyol Ceo'su Erdem İnan katıldıkları oturumlarda perakende sektöründe yaşanan gelişmeleri anlattı.

Türk perakende sektörünün lider yöneticileri "Perakende Buluşması - Ne Oldu Ne Olacak?" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte perakende sektöründe yaşanan gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve tüketici davranışları gibi konular sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değerlendirildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile Trendyol Ceo'su Erdem İnan katıldıkları oturumlarda perakende sektörü ile güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker perakende sektörüyle ilgili olarak, "2024 yılında nakit olması ve finansman temini çok önemli olacak. Karlı satış da çok önemli. Mal sattığınızda kar etmiyorsanız bu işin bir anlamı yoktur. Bizim işimizde birden büyük satışlar, voleyi vurmak gibi tabirler olmuyor, 2023 yılında da olmadı. Bizim satışlarımız istikrarlı şekilde devam etti. 2024 yılı zor bir yıl olacak ama bizde hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. 2024 yılında nakit akışına dikkat etmek gerekecek" diye konuştu.

'E-ticarette neler olacak' oturumuna katılan Trendyol Group Ceo'su Erdem İnan'da, "2023 yılında e-ticaretin pandemi sonrası yavaşlaması düşünülüyordu ama pandemi öncesine yakın şekilde devam etti. Dünyada e-ticaret sektörünün büyüklüğü 5,5 trilyon dolardan 6,5 trilyon dolara Türkiye'de ise 800 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseldi. 2024 yılında sınır ötesi e-ticaretin büyümesini öngörüyoruz. Türkiye'de sınır ötesi ticaret alanında önemli fırsatlar var. E-ticaret alışveriş trendi ile medya tüketiminde yakınsamada olduğunu görüyoruz. Bu durum sosyal networkların e-ticaret yapmasına, e-ticaret şirketlerinin de içerik üreten platformlara dönüşmesine neden oluyor" dedi.

"Türkiye'de e-ihracatın önümüzdeki sene katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz"

E-ihracatta önemli büyüme beklediklerinin altını çizen Erdem, "Türkiye'de e-ihracatın önümüzdeki sene katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de 508 bin satıcı var. Maliyet ve kalite olarak bakınca dünyayla rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. E-ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarılma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yıldız Holding Murat Ülker Trendyol Türkiye İhracat Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı? Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Kahramanmaraş kura çekimleri yapıldı mı? DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır? Kurtlar Vadisi unutulmaz replikler neler? | Kurtlar Vadisi sözleri! Kolpaçino 4 filmi nereden izlenir? Kolpaçino 5 ne zaman çıkacak? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2024? Kurtlar Vadisi Kaos konusu nedir, oyuncuları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title