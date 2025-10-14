Haberler

Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum

Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum
Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker, holdingin tüm uluslararası operasyonlarını Londra'ya taşıdığı iddialarına yanıt verdi. Ülker "Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz" ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding'in, Ülker de dahil uluslararası operasyonlarını Londra'da Pladis Global adıyla kurduğu şirketin çatısı altında toplaması sonrasında grubun Türkiye'den çıktığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"BABAM EVİ ANAMIN ÜSTÜNE YAPMIŞTI"

Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker söz konusu iddiayla ilgili olarak EKONOMİ Gazetesi yazarı Sadi Özdemir'e konuştu. 6.9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker "Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık.

Hep evlatlar, aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey (Rahmi Koç) bile bana, 'Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın' dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye'ye tescil ettik. 'Paraları aldı gitti' diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine'den izin ile olur.

"JAPONYA'DA BÜYÜK İŞİM VARDI"

Dünyanın her yerinde de böyledir. Mesela Godiva'yı alırken, Hazine'ye yazdık; 'biz bunu alıyoruz, dar koridora girdik, tamam mıdır' dedik. Hazine de yarım saatte cevap verdi, 'tamam' diye çünkü bu bir ihale, o da biliyor. Deselerdi 'hayır' alamazdık. Finansmanı nasıl oldu? Benim yurt dışından kredim var onu almışım. Yurt dışı yurt dışına kredi veriyor, 12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2,5 aldık. Türkiye'den niye kredi alasın dolar bazında yüzde 15 faiz, alsan iş yapamazsın zaten. Herkes bir şey söylüyor da iş yapma şartları öyle değil. Mesela Japonya'da büyük işim vardı, oradaki işi orada finanse ediyordum çünkü niye Japonya'da faiz eksi ama onlar da oradaki parayı buraya getirmene müsaade etmiyor."

yediği boykotlar sonrası şirin görünme çabaları

bunun hakkından gıda dedektifi geliyor kimyasalları glikoz nişaşta,trans yağlı, palm yağlı sağlıksız gıdaları halka gıda diye yediriyor ben çöpten yiyecek alıp yedim ama onun ürünlerini markette bedava olsa alıp yemem üç harli marketlerin çöpe attığı ürünler onun ürünlerinden daha sağlıklı çöpten envai çeşit ürün alıp yedim bunun ürününe rastlamadım millet çöpe atılacak ürünü kapışıyor atılmayacak daha sağlıklısını almıyor kendi kendini zehirliyor

ürettiklerinin içine doldurduğu katkı maddeleriyle yıllardır türkiyeyi zehirleyen en zengin iş adamı diye düzeltelim.

Ülker bisküvi sektörünün en iyisi , en kalitelisidir. Katkı maddesiyle zehirleme diye iftira atma. Sektördeki diğer firmaların ürünleri daha kötüdür. Bilip bilmeden konuşmayın.

Olaya bak yurt dışında 12 yıllık kredi faizi %2,5 bizde dolar bazında %15 niye buradan kredi alayım ki iş yapamam diyor haklı. Japonya'da kredi eksi. O da parayı dışarı çıkartmaya izin vermiyor.

Büyük işler böyle. Devletlerle beraber yapıyorlar.

Yüksek faiz her ülke için baş belasıdır boşunamı faizler düşürülmeye çalışılıyor dünyada ve ülkemizde,yüksek faiz üretimi,ekonomiyi durdurur

Ben de anamın evinde oturuyorum.Aman rabbim yoksa ben de zenginim haberim mi yok :=)

