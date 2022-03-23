Zam teklifinin reddedilmesine İBB'den çok sert tepki: İETT'yi batırmak istiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ) yönetimi, son dönemde akaryakıta gelen zamlar nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mart ayı toplantısına zam talebiyle geldi. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 oranında zam yapılmasını istedi. Ancak teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

"AMAÇ İBB'Yİ BATIRMAK"

Zam talebinin reddedilmesi sonrası İBB Sözcüsü Murat Öngün, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Türkiye'nin tüm büyükşehirlerinde ulaşıma zam yapıldığını belirten Murat Ongun, amacın İBB ve İETT'yi batırmak olduğunu söyledi.

Murat Ongun

Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye'nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME'lerden zam kararı çıktı. İstanbul'da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT'yi batırmak."

İşte o paylaşım: