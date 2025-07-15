Munzur Üniversitesi Misafirhanesi Tunceli'de Faaliyete Geçti

Faaliyet giren Munzur Üniversitesi misafirhanesi, Tunceli'de konaklamaya katkı sunacak.

Tunceli'nin önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklama sorununa çözüm niteliğinde bir adım, Munzur Üniversitesi'nden geldi. Yapımı önceki yıllarda tamamlanan ancak uzun süre atıl durumda kalan Munzur Üniversitesi Misafirhanesi, 2024 yılında Rektör Prof. Dr. Kenan Peker'in girişimleriyle resmi olarak faaliyete geçirildi. Misafirhane, 24 paylaşımlı ve 3 suit oda olmak üzere toplam 27 odasıyla hem üniversite mensuplarına hem de Tunceli'yi ziyaret eden kamu personeline konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Hijyenik ortamı, düzenli hizmetleri ve misafirperverlik anlayışıyla dikkat çeken tesis, şehrin konaklama altyapısına ciddi katkılar sunarken, aynı zamanda bölge turizmine de konaklama anlamında katkı sunuyor.

Üniversite yönetimi, misafirhanenin sadece bir konaklama noktası değil, aynı zamanda Tunceli'nin tanıtımına hizmet eden bir değer olarak işlev göreceğini vurguluyor. - TUNCELİ