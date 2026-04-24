Multinet Up ve YenidenBiz'den sürdürülebilirlik odağında kadın istihdamına katkı

Multinet Up, YenidenBiz ile başlatılan 2026 Beceri Gelişim Programları kapsamındaki "Sürdürülebilirlik ve ESG Raporlama Uzmanlığı Programı" ile kariyer molası veren kadınların yeniden istihdama katılımını desteklemeyi ve sürdürülebilirlik alanında nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumların ESG odaklı dönüşüm süreçlerine toplumsal fayda perspektifinden yaklaşan bütüncül bir modelle hayata geçirilen program kapsamında, nisan-haziran ve eylül-kasım dönemlerinde 50 kadına eğitim sunulması amaçlanıyor.

Katılımcılar, 8'er haftalık iki ayrı eğitim döneminden oluşacak şekilde sürdürülebilirlik ve ESG temellerinden başlayarak kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi, uluslararası raporlama standartları, ESG veri yönetimi ve performans göstergeleri gibi başlıklarda kapsamlı eğitim sürecinden geçecek.

Teorik içeriklerin yanı sıra uygulama odaklı çalışmalar, vaka analizleri ve proje bazlı öğrenim yöntemleriyle desteklenen programla katılımcıların sürdürülebilirlik alanında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

"Toplumsal etkiyi sürdürülebilirlik stratejilerimizin merkezine konumlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, iş dünyasında sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel hedeflerle sınırlı bir gündem olmadığını, aynı zamanda kapsayıcılığı, fırsat eşitliğini ve toplumsal etkiyi de içine alan bütünsel bir yaklaşımı ifade ettiğini belirtti.

Toplumsal etkiyi sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezine konumlandırdıklarını ve bu yaklaşımı somut projelerle hayata geçirmeyi önceliklendirdiklerini vurgulayan Sever, şu değerlendirmede bulundu:

"YenidenBiz ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, kariyer molası veren kadınların yeniden iş hayatına güçlü bir şekilde katılmalarını desteklerken, sürdürülebilirlik alanında yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sunmamıza olanak tanıyor. Programın ilk buluşmasının Multinet Up Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmesi de işbirliğinin somut adımlarından biri oldu. Önümüzdeki dönemde de iş dünyasında kalıcı etki yaratacak benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Bu dönüşümü birlikte inşa etmek için çalışıyoruz"

YenidenBiz Yönetim Kurulu Eş Başkanı Selen Kocabaş da sürdürülebilirlik alanında yetkin insan kaynağına duyulan ihtiyacın, kadın istihdamındaki en büyük fırsatlardan biriyle kesiştiğine inandıklarını aktardı.

Kariyer molası vermiş kadınların, doğru destek ve yatırımla sektörün en değerli insan kaynağına dönüşebileceğine işaret eden Kocabaş, "Multinet Up ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, tam da bu gerçeğin somut bir ifadesi. YenidenBiz olarak, kadınların iş dünyasına yeniden dahil olduğunda ne kadar güçlü bir dönüşüm yaratılabileceğine inanıyor, bu dönüşümü birlikte inşa etmek için çalışıyoruz."