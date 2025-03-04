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Muhasebe Haftası Nedeniyle Uşak Valisi'ne Ziyaret

Muhasebe Haftası Nedeniyle Uşak Valisi'ne Ziyaret
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Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Mıdık ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Uşak Valisi Naci Aktaş'ı ziyaret etti ve etkinlikler hakkında bilgi verdiler.

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Mıdık ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Mıdık ve yönetim kurulu üyeleri Uşak Valisi Naci Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Mıdık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Aktaş, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, muhasebecilik mesleğinin ekonominin sağlıklı işleyişi ve mali şeffaflık açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayarak tüm meslek mensuplarının Muhasebeciler Haftası'nı kutladı. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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