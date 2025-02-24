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Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı

Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı
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2024 Ocak ayında Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 12 bin 134'e yükseldi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış gösterdi. İngiliz turistler, 2.835 kişi ile en çok gelen turist grubu oldu.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya Ocak ayında gelen 12 bin 134 yabancı turist girişi oldu. 2024 yılının Ocak ayında 10 bin 309 yabancı turist girişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış oldu.

2024 Ocak ayına göre yüzde 18 artış

Muğla'ya Ocak ayında gelen yabancı turistlerden 3 bin 681'i Dalaman, Bin 883'ü Milas-Bodrum olmak üzere 5 bin 564 yabancı turist havalimanlarından giriş yaptı. Geriye kalan 6 bin 570 giriş ise deniz limanlarından giriş yaptı. Deniz limanları içinde Bodrum limanından 3 bin 859, Marmaris limanından Bin 075, Mantarburnu limanından 814, Fethiye limanından 728, Göcek Limanından 30, Datça limanından 33, Turgutreis limanı 28 ve Yalıkavak limanından 3 giriş oldu. Geçen yıl Ocak ayında Muğla'ya giriş yapan yabancı turist sayısı 10 bin 309 olurken, bu yıl 12 bin 134 giriş sonrası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış yaşandı.

İlk 5 ülke içinde İngilizler ilk sırada

Muğla'ya Ocak ayında gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı 2 bin 835 kişi ile İngiliz turistler alırken, ikinci sırayı 622 kişi ile İrlanda, 434 kişi ile Rusya Federasyonu üçüncü, 382 kişi ile Yunanistan dördüncü ve 155 kişi ile Ukrayna beşinci sırada yer aldı. İngiliz turistler Ocak ayında Muğla'ya gelen turistler arasında yüzde 23'lük bir orana sahip. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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