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Muğla'nın Marmaris İskelesine Lüks Kruvaziyer 'Explora I' ile 590 Yolcu Geldi

Muğla'nın Marmaris İskelesine Lüks Kruvaziyer 'Explora I' ile 590 Yolcu Geldi
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Marmaris'e yanaşan 250 metrelik 'Explora I' isimli kruvaziyer, 590 yolcu ile gümrük işlemlerinin ardından kenti gezmek üzere turistik alanlara ayrıldı. Turistler Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi'ni ziyaret ederek şehirdeki tarihi ve turistik yerleri keşfetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
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