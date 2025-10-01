Haberler

Muğla'nın Marmaris İline 695 Yolcu Taşıyan Kruvaziyer Geldi

Muğla'nın Marmaris İline 695 Yolcu Taşıyan Kruvaziyer Geldi
Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 'Explora I' isimli 250 metrelik lüks yolcu gemisi, 695 ABD'li yolcu ve 649 personeliyle birlikte Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştı. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri gezerek şehir turuna katıldılar.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi.

Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
