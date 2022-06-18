Muğla'nın maden ihracatında yüzde 44'lük artış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'nın maden ihracatında yüzde 44'lük artış

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Muğla'nın maden ihracatında yüzde 44'lük artış

Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatına yüzde 44'lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı.

Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatına yüzde 44'lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, İzmir dışında ilk yönetim kurulu toplantısını Muğlalı maden ihracatçılarıyla gerçekleştirdi. Muğla'nın ihracatında madencilik sektörünün en güçlü ikinci sektör konumunda olduğunu vurgulayan Birlik Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB'ten 2021 yılında ihracat yapan bin 200 üyelerinin 125'inin Muğlalı olduğunu kaydetti.

2021 yılında 87 milyon dolar doğal taş ihracatı

22 Nisan'da yapılan genel kurulda üyelerinin teveccühüyle Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde göreve geldiklerini anlatan Alimoğlu, "Muğlalı firmalarımız Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz üzerinden 2021 yılında 133 milyon dolar ihracata imza attı. Bu ihracatın 87 milyon doları doğal taş oldu" dedi.

"4 yıl sonraki hedefimiz 12 milyar dolar"

Madencilik sektörü olarak 2021 yılında Türkiye ihracatına 6 milyar dolar katkı sağladıkları bilgisini veren Alimoğlu, "Madencilik sektörümüzün ihracatının 2,2 milyar dolarını doğal taş sektörümüz gerçekleştirdi. Görev süremizin sonunda hedefimiz maden ihracatımızı 12 milyar dolara çıkarmak için sizlerle birlikte projeler geliştireceğiz. Bu süreçte üyelerimizin önerileri bizim için her zaman öncelikli ve yol gösterici olacak" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Maden Muğla Ege Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title