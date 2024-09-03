Muğla'nın Ağustos Ayı İhracatı 94 Milyon Dolara Ulaştı

Ege Bölgesi ihracatına madencilik, zeytin, su ürünleri ve narenciye ürünleri alanında büyük destek veren Muğla'nın Ağustos ayı ihracat rakamı 94 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesinde en fazla ihracat yapan sektörler arasında Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ilk sıralarda yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Ağustos ayında 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. EİB, 2023 yılı Ağustos ayındaki 1 milyar 508 milyon dolarlık ihracatını yüzde 3 arttırdı. Ocak-Ağustos döneminde EİB'nin ihracatı 12 milyar 97 milyon dolar olurken, EİB son 1 yıllık dönemde 18 milyar 185 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Su ürünleri sektörü en fazla ihracat kalemi arasında yer aldı

Ege'de en çok ihracatı demir ve demirdışı metaller, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri gerçekleştirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6'lık artışla 137 milyon dolardan, 145 milyon dolara taşırken zirve ortaklığını sürdürdü.

Maden ihracatı yüzde 33 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, başarılarına Ağustos ayında bir halka daha ekledi ve yüzde 33'lük ihracat artış hızıyla 98 milyon dolardan 130,5 milyon dolara ilerledi ve zirvenin üçüncü sırasına adını yazdırdı.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 103,8 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 100 milyon dolar barajını geçen bir diğer birlik 103,8 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği oldu.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında yüzde 59'luk artış

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ağustos ayında yüzde 59'luk ihracat artışıyla ülkemize kazandırdığı döviz tutarını 28,4 milyon dolardan 45,2 milyon dolara yükseltirken, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

Muğla Ege'de 4'üncü il

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Ege'de ilk 4 il arasında ilk sırayı İzmir alırken, Manisa, Denizli ve Muğla yer aldı. Muğla 2023 yılı Ağustos ayında 88,7 milyon dolar olan ihracatını 94 milyon dolara taşıdı.

Eskinazi: "İhracatçının sermayesi eridi"

Türkiye'deki enflasyon rakamlarındaki artışla döviz kurlarındaki artışın örtüşmemesi nedeniyle son yıllarda ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi bu süreçte ihracatçılar olarak öz sermayelerinin azalması pahasına ihracat rakamlarını koruma çabası içinde olduklarını dile getirdi. Eskinazi, "Bu tablo ihracatçılarımız için sürdürülebilir bir tablo değil. Özellikle emek yoğun sektörlerde istihdam kaybı yaşanıyor. Pandemi sonrasında Türkiye'ye yönelen tedarikçileri maalesef kaçırdık. Türkiye, Uzakdoğu'daki rakiplerinden yüzde 35-40 daha pahalı konumda. İhracatçı firmalarımızın varlığını koruyabilmesi için dünyadaki rakiplerimizle rekabetçi olabileceğimiz bir ekonomik modelin hayata geçirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bu süreçte ihracatçı firmalarımızdan kayıplar vereceğiz" diye konuştu. - MUĞLA