Muğla Havalimanları 2024'te 10 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanları, 2024 yılında toplam 10 milyon 38 bin 127 yolcuya hizmet verdi. Milas-Bodrum Havalimanı 4.4 milyon, Dalaman Havalimanı ise 5.7 milyon yolcu taşıdı.
Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2 uluslararası havalimanı sahip tek il olan Muğla'daki Milas- Bodrum ve Dalaman Havalimanları 2024 yılında 10 milyon 38 bin 127 yolcuya hizmet verdi.
Devlet Hava Meydanları işletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılında 4 milyon 375 bin 662 yolcuya ve 42 bin 021 uçağa hizmet verdi. 12 ayda taşınan yük miktarı ise 46 bin 206 ton olarak gerçekleşti. Dalaman Havalimanı ise 12 aylık dönemde 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet verirken, 48 bin 550 uçak trafiğine karşılık 69 bin 439 ton yük taşındı.
Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanından 2024 yılında toplam hizmet verilen yolcu sayısı 10 milyon 38 bin 127, 90 bin 571 uçak trafiği ve 115 in 645 ton yük taşındı. - MUĞLA