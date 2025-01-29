Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Muğla Havalimanları 2024'te 10 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Muğla Havalimanları 2024'te 10 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanları, 2024 yılında toplam 10 milyon 38 bin 127 yolcuya hizmet verdi. Milas-Bodrum Havalimanı 4.4 milyon, Dalaman Havalimanı ise 5.7 milyon yolcu taşıdı.

Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2 uluslararası havalimanı sahip tek il olan Muğla'daki Milas- Bodrum ve Dalaman Havalimanları 2024 yılında 10 milyon 38 bin 127 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları işletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılında 4 milyon 375 bin 662 yolcuya ve 42 bin 021 uçağa hizmet verdi. 12 ayda taşınan yük miktarı ise 46 bin 206 ton olarak gerçekleşti. Dalaman Havalimanı ise 12 aylık dönemde 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet verirken, 48 bin 550 uçak trafiğine karşılık 69 bin 439 ton yük taşındı.

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanından 2024 yılında toplam hizmet verilen yolcu sayısı 10 milyon 38 bin 127, 90 bin 571 uçak trafiği ve 115 in 645 ton yük taşındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.