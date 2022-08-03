Muğla haber: Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı - Haberler

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Muğla haber: Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı

Muğla haber: Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı

Gelen Muğla haberlerine göre Özbekistan'dan direkt uçuşların başlamasıyla Muğla'daki Dalaman Havalimanı'na turistler gelmeye başladı.

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Özbekistan'dan direkt uçuşların başlamasıyla Muğla'daki Dalaman Havalimanı'na turistler gelmeye başladı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten kalkan Özbekistan Hava Yolları uçağı, Dalaman Havalimanı'na indi. Turistler, karşılamanın ardından otellerine hareket etti.

YDA Grubu Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere, uçuşun Özbekistan'dan gelen ilk direkt uçuş olduğunu söyledi.

Orta Asya'dan birçok yeni uçuş rotası üzerinde çalıştıklarına değinen Güvenç, pazarın giderek büyüyeceğini ifade etti.

Asialuxe Ticaret Direktörü Farkhad Yuldashov ise bu sene Asialuxe için Taşkent-Dalaman uçuşlarının ilk yılı olduğunu, Türkiye'de yeni destinasyonları geliştirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Özbek turistler için en popüler turistik destinasyon olduğuna dikkati çeken Yuldashov, Özbekistan'ın ulusal tur operatörü Asialuxe Travel olarak, Özbek turistler için en iyi koşulları oluşturacaklarını, yeni destinasyonları geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

AA / Ali Rıza Akkır - Ekonomi

Dalaman Havalimanı Özbekistan Dalaman Muğla Ekonomi Haberler

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