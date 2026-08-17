Muğla'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 787 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 787 bin 183'e ulaştı. Kentte Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar arasında 2 bin 807 ile motosiklet ilk sırada yer aldı.

TÜİK'in Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam 787 bin 183 araç bulunuyor. Bu araçların 291 bin 550'sini otomobil, 11 bin 297'sini minibüs, 4 bin 172'sini otobüs, 99 bin 425'ini kamyonet, 13 bin 54'ünü kamyon, 321 bin 124'ünü motosiklet, 2 bin 763'ünü özel amaçlı araç ve 43 bin 798'ini traktör oluşturdu.

Temmuz ayında 4 bin 177 araç trafiğe kaydedildi

Muğla'da Temmuz ayı içerisinde toplam 4 bin 177 motorlu kara taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Kayıtlarda motosikletler 2 bin 807 adetle ilk sırada yer alırken, 943 otomobil, 19 minibüs, 6 otobüs, 303 kamyonet, 34 kamyon, 5 özel amaçlı araç ve 60 traktörün de tescili gerçekleştirildi.

15 bin 343 aracın devri yapıldı

Öte yandan, Temmuz ayında Muğla'da 15 bin 343 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde 7 bin 937 otomobil ilk sırada yer alırken, 4 bin 362 motosiklet, 2 bin 118 kamyonet, 413 traktör, 220 minibüs, 178 kamyon, 76 otobüs ve 38 özel amaçlı aracın devri yapıldı. Verilere göre Muğla'da Temmuz ayında hem trafiğe kaydı yapılan araçlar hem de devri gerçekleştirilen araçlar içerisinde motosiklet ve otomobillerin ağırlığı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı