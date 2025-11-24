Haberler

Muğla'da Su Ürünleri Hastalık Haritası Projesi Tamamlandı

Güncelleme:
Muğla İli Eşen Çayı Havzasında yürütülen su ürünleri hastalık haritası projesi sona erdi. Proje ile su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için önemli veriler elde edildi.

Muğla İli Eşen Çayı Havzasında faaliyet gösteren işletmelerde hastalık haritasının çıkarılması ve hastalık izleme-takip programlarının oluşturulmasını amaçlayan proje tamamlandı. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) katkılarıyla yürütülen projenin sonuçları, Fethiye Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Milas Veteriner Fakültesi olarak bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için yaptıkları çalışmaların önemine dikkat çekti. Yağcı, proje çıktılarının sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Muğla, Türkiye su ürünlerinin lokomotifi

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar konuşmasında Muğla'nın su ürünleri açısından stratejik konumuna vurgu yaptı. Baydar, il genelinde 342 yetiştirici tesisi, 37 su ürünleri kooperatifi ve Bin 168 balıkçı gemisinin faaliyet gösterdiğini hatırlattı. TÜİK 2024 verilerine göre Muğla'nın yıllık yaklaşık 153 bin ton üretimle Türkiye su ürünleri üretiminin yüzde 27'sini karşıladığını ifade etti.

10 ayda 72 bin ton balık ihracatı ve 618 milyon dolar ihracat geliri

Baydar ayrıca, 2025 yılının ilk 10 ayında 72 bin tonluk su ürünleri ihracatı ile 618 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğini, bu rakamın yılsonunda 2024'teki 625,6 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti. Baydar, alabalık üretiminde yumurtadan sofraya kadar geçen süreçte önemli kayıplar yaşandığını belirterek bir üretim periyodunda kayıp oranının yüzde 68,8 olduğunu dile getirdi. Muğla'da yılda yaklaşık 400 milyon adet yumurta ve yavru üretildiğini belirten Baydar, bu kayıpların yaklaşık 400 milyon TL'lik ekonomik zarara yol açtığını ifade etti.

18 ayda 1.440 numune incelendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje 1 milyon 052 TL bütçeyle tamamlandı. Kasım 2023-Ekim 2024 arasında gerçekleştirilen çalışmada, Eşen Çayı havzasındaki üç pilot işletmeden Bin 440 numune alınarak bakteriyel, paraziter ve viral hastalıklar yönünden analizler yapıldı. Aynı zamanda su sıcaklığı, pH ve çözünmüş oksijen gibi temel su parametreleri de kayıt altına alındı. - MUĞLA

