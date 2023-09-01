Muğla'da Su Ürünleri Balıkçılık Av Sezonu Açıldı

Muğlalı balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

MUĞLA - Muğla'da su ürünleri balıkçılık av sezonu açılışı Milas Gülük Mahallesi'nde düzenlenen tören sonrası balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

2023-2024 su ürünleri balık av sezonu için Milas'ın Güllük mahallesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Tören öncesi Güllük limanında balıkçı barınağında deniz dip temizliği gerçekleştirildi.

Su ürünleri av sezonu açılışı için düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni su ürünleri av sezonunu hayırlı olmasını diledi. Vali Akbıyık, "Mavi vatanımızı balıkçılarımız ile, STK'larımız ile, basınımız ile koruyacağız. Avlanmayı usullerine göre yapacağız ki, gelecek nesillerimize daha güzel bir ülke bırakalım, daha güzel bir mavi vatan bırakalım. Bu denizlerimizin bize sunmuş olduğu nimetlerden hem ekonomik olarak, hem de sağlıklı beslenme olarak her şekilde faydalanalım" dedi.

Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Güllük bu ilçenin doğduğum büyüdüğüm Milas ilçesinin bereketli ve bir balıkçı kasabası. Yıllar içinde gelişti, ilçenin ve ilin madencilik potansiyeli, su ürünleri yetiştiriciliği hepsi üst üste geldi. Bereketli bir coğrafya Milas coğrafyası. Muğla'nın bütünü de öyle. Öyle olunca eskiden kıyı balıkçılığı daha yaygın yapılıyordu. Zira Muğla'nın Bin 500 kilometrelik sahil şeridi ile Türkiye'deki sahil şeridinin en uzun sahil şeridine sahip il bu yeryüzü cenneti bu güzel ilimiz. Şimdilerde yaklaşık Bin 120 balıkçı teknesi bir balıkçılık filomuz var. Çok fazla büyük teknemiz yok bizim. Yaklaşık 11 tane gırgırımız, yaklaşık 14 tane de trolümuz var. Ancak Muğlalı balıkçılar son derece kurallara uyan, boy yasaklarına, avlanma yasaklarına uyan, vaktinden önce ava çıkmayan hemşehrilerimizden oluşuyor. Sadece denetim görevimizi yapıp kenara çekilmiyoruz. Muğla'nın mavi vatanında sürdürülebilir su ürünleri avcılığı, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, tabiatın bize miras bıraktığı bu mvi denizleri gelecek kuşaklara aynı duyarlılıkla teslim etmek zorundayız. Bizim sadece balıkçılarımızdan değil, tüm Muğla'ya gelen misafirlerimizden değil, denizlerimizi kullanan balıkçı ve konuklarımızdan, yetiştiricilerimizden bu mavi vatanı temiz kullanmaları, atıkları ile mvi vatanı kirletmemelerini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından su ürünleri avcılık belgeleri verilirken, yeni su ürünleri avcılığının ilk mezatı gerçekleştirildi. Mezat sonrası vatandaşlara ücretsiz balık dağıtımı yapıldı. Karada başlayan 2023-2024 yılı su ürünleri balıkçılık sezonu açılışı daha sonra balıkçı gemilerine binilerek 'Vira Bismillah' denildi ve av sezonu açılışı gerçekleştirildi.