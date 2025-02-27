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Muğla'da Sanal İstihdam Fuarı Düzenleniyor

Muğla'da Sanal İstihdam Fuarı Düzenleniyor
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Muğla Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı, 27-28 Şubat tarihlerinde iş arayan vatandaşlarla işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getiriyor. Fuar, Türkiye genelinde erişime açık olacak ve katılımcılar dijital ortamda iş başvurusu yapabilecek, seminerlere katılabilecek ve görüşmeler gerçekleştirebilecek.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı, bölgedeki işverenler ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor.

Muğla İŞKUR tarafından 27 ve 28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanları ve işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara Muğla ilinde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak. İş arayan ve işverenlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek. Ayrıca iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrim içi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme imkanı gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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