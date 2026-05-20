Haberler

Muğla'da 2026 yılında 206 kişi NİYEP ile işbaşı yaptı

Muğla'da 2026 yılında 206 kişi NİYEP ile işbaşı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, 2026 yılında 206 kişi iş sahibi oldu. Program, turizm ve hizmet sektörlerinde nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Muğla'da iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olan eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, 2026 yılında şu ana kadar 206 kişi istihdama kazandırıldı.

İŞKUR ve TOBB paydaşlığında yürütülen program, Muğla genelinde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesini hedefliyor. Program kapsamında kursiyerler, özellikle eleman temininde zorluk yaşanan hizmet ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde eğitim alıyor.

Muğla'da turizm ve hizmet sektörünün önde gelen işletmelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Böylece işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında işletmelere çalışan sayılarına göre farklı oranlarda kursiyer desteği sağlanıyor. Buna göre; 1 ila 4 çalışanı bulunan iş yerleri mevcut çalışan sayısı kadar kursiyer talebinde bulunabilirken, 5 ila 9 çalışanı bulunan işletmeler en fazla 12 kişiye kadar destekten yararlanabiliyor.

10 ila 49 çalışanı bulunan işletmeler en fazla 24 kursiyer talep edebilirken, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise mevcut sigortalı çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kursiyeri bünyelerine dahil edebiliyor.

160 fiili güne kadar sürebilen program boyunca kursiyerlere günlük 1.079,83 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İŞKUR yetkilileri, Muğla'da özellikle eleman temininde güçlük çekilen meslek gruplarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, program sayesinde hem işsizliğin azaltılmasının hem de işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı