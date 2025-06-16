Muğla'da İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı

Muğla'da İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı
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Muğla İŞKUR'un düzenlediği 'İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları'na işverenler yoğun ilgi gösterdi. İl Müdürü Zahide Altınok, 2025 yılına ilişkin teşvikler hakkında bilgi verdi.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ) tarafından düzenlenen "İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları" tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılara, Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok katılım sağlayarak işverenlere bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantılara Ticaret Odası üyesi işverenler, işletme temsilcileri ve farklı sektörlerden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında İl Müdürü Zahide Altınok, 2025 yılına ilişkin güncel istihdam teşvikleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda; imalat, bilgi ve iletişim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörlerini kapsayan "Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi" (KİPAP) başta olmak üzere, işbaşı eğitim programları, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik destekler ile SGK prim teşvikleri gibi birçok önemli konu detaylarıyla ele alındı.

İşverenler, teşvikler ve destek programları hakkında güncel ve doğrudan bilgi alma fırsatı bulurken, toplantı sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde katılımcıların merak ettiği hususlar da yanıtlandı.

Muğla İŞKUR tarafından gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme toplantılarının, bölgedeki istihdamın güçlendirilmesi ve işverenlerin teşviklerden daha etkin faydalanabilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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