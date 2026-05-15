Dünya Çiftçiler Günü'nde salep hasadı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü kapsamında salep hasadı gerçekleştirildi. Muğla, salep üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor.

Muğla'da salep üretiminin merkezlerinden biri olan Yatağan'da, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında üreticilerle birlikte salep hasadı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda, Muğla İli Salep Üreticileri Birlik Başkanı ve üretici Volkan Uygun'un Bozarmut Mahallesi'ndeki tarlasında düzenlenen etkinlikte çiftçilerle bir araya gelinerek salep hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar etkinlikte yaptığı konuşmada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle emekleriyle toprağı berekete dönüştüren tüm çiftçilerimizin gününü kutlarken, Yatağan'ın tarımsal potansiyeline değindi. Baydar Yatağan'ın 209 bin dekarlık tarım alanıyla Muğla'nın toplam tarım alanının yaklaşık yüzde 11'ini oluşturduğunu belirtti.

İlçede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 3 bin 259 çiftçinin bulunduğunu ifade eden Baydar, Yatağan'da öne çıkan ürünlerin; 91 bin dekar zeytin, 72 bin dekar yem bitkileri, 29 bin dekar buğday,450 dekar çilek üretimi olduğunu söyledi.

Muğla'da toplam 119 dekarlık alanda salep üretimi gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürü Baydar, Muğla'nın 34 tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye salep üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşıladığını ve ülke genelinde ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Üretilen saleplerin yaklaşık yüzde 42'sinin Yatağan ilçesinden sağlandığını vurgulayan Baydar, salep üretiminin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir ürün olduğunu ifade etti.

Bu yıl Bin 092 kilogram salep yumrusu dikimi gerçekleştirildiğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Baydar, üreticinin toplam 2 dekarlık alanda aktif üretime devam ettiğini belirterek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirlerin uygulandığını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
