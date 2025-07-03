Muğla'da Çiftçilere Sosyal Güvence Müjdesi

Muğla'da Çiftçilere Sosyal Güvence Müjdesi
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Muğla SGK İl Müdür Yardımcısı ve Ziraat Odası Başkanı, sosyal güvencesi bulunmayan çiftçiler ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çiftçiler, Ziraat Odalarına kayıtlı olduklarında otomatik olarak SGK kapsamına alınacak ve üyelik bilgilerini güncellemeleri gerekecek.

Muğla SGK İl Müdür Yardımcısı Birsel Okutan Demiröz ve SGK Bağ-Kur Sorumlusu Nilgün Özgüneyli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ'u ziyaret etti. Ziyarette 15 Temmuz tarihine kadar Ziraat Odalarına kayıtlı bulunan ve sosyal güvencesi bulunmayan üyeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sosyal güvencesi bulunmayan ve Ziraat Odalarına kayıtlı olan çiftçiler otomatik olarak SGK kapsamına alınacağı açıklanırken, Ziraat Odalarına kayıtlı üyelerin üye kayıt bilgilerini güncellemeleri gerektiği açıklandı.

Ziraat odalarına kayıtlı bulunan çiftçilerin 65 aylığı, yeşil kart, dul ve yetim aylığı ile malullük aylığı alanlar ile eşinin emekliliğinden dolayı aldıkları aylıklar da otomatik olarak sonlandırılarak

SGK kaydı sonrası aylıklarının kesileceği bildirildi.Ziraat Odalarına kayıtlı üyelerin bağlı bulundukları odalar ile iletişime geçerek oda üye kayıt bilgilerini güncellemeleri istendi. Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, odaya kayıtlı tüm üyelerin bilgilerinin Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi üzerinden toplu olarak SGK'ya bildirildiğini açıkladı. Baştuğ, sigortası ya da muafiyeti olmayan üyelerin Bağ-Kur kayıtlarının otomatik olarak başlatılacağını, tescil sonrası 65 yaş aylığı, yeşil kart, dul ve yetim aylığı gibi kendilerine bağlanan aylıkların otomatik olarak kesileceğini açıkladı. Baştuğ ayrıçça SGK prim borçlanmasının yapılacağını belirti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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