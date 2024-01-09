Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç Envanterine 109 Yeni Araç Ekledi

Muğla'nın 13 ilçesi 569 mahallesinde vatandaşlara hizmet için çalışan Büyükşehir Belediyesi farklı özelliklerdeki 109 aracı daha envanterine ekledi. 297 Milyon 367 Bin TL yatırımla Muğla'ya kazandırılan araçlar için 12 Ocak 2024 Cuma günü saat 11.00'da Menteşe ilçesi eski garaj alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla tanıtım töreni yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi araç envanterine 23 Otobüs, 32 kamyonet, 8 damperli kamyon, 6 su tankeri, 6 yol süpürme aracı, 4 mobil bakım onarım aracı, 3 sepetli platform, 3 mini çöp toplama aracı, 1 vidanjör, 1 kayar kasalı kurtarma aracı, 1 kanal kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 paletli dozer, 1 iş makinesi taşıma aracı, 19 motosiklet daha ekliyor. 297 Milyon 367 Bin TL yatırımla Muğla'ya kazandırılan araçlar için 12 Ocak 2024 günü saat 11.00'da Menteşe ilçesi eski garaj alanında tanıtım töreni yapılacak ve farklı alanlarda kullanılmak üzere il geneline dağıtımı yapılacak. - MUĞLA