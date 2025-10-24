Mudurnu'da Kırsal Alanlarda Yangınlara Erken Müdahale İçin Su Tankeri Kredisi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kırsal alanlardaki yangınlara erken müdahale edebilmek amacıyla köylülere hibe destekli su tankeri kredisi sağlandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, Mudurnu'ya bağlı 6 köyde yaşayan 18 kişiye "Su Püskürtme Tankeri Projesi" çerçevesinde kredi tahsis edildi. Her haneye 150 bin lira tutarında kredi kullandırılırken, bu kredinin yüzde 20'si hibe olarak verildi. Geri kalan tutar ise 1 yıl ödemesiz, faizsiz ve 5 yıl eşit taksitlerle geri ödenecek. Köylüler bu sayede 30 bin lira hibe desteğinden yararlanarak 120 bin liralık kısmı geri ödeyecek. Hak sahiplerine teslim edilen 3 ton kapasiteli ve tam donanımlı su tankerleri, köylerde meydana gelebilecek yangınlara müdahalede kullanılacak.

Tanker sahipleri aynı zamanda orman yangın gönüllüsü olarak görev alacak ve yıl boyunca düzenlenecek eğitimlere katılacak. Projenin, kırsal alanlarda yangınlara müdahale kapasitesini artırması ve köylülerin orman yangınlarına karşı bilinçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - BOLU