Mudurnu'da Fındık Sobası İmalatı Yapan Demirci

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Şahin, ustasından ve babasından öğrendiği demircilik mesleğini 40 yıldır icra ediyor. Şahin, kendi çabasıyla öğrendiği fındık sobası imalatıyla ilçenin soba ihtiyacını karşılıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Şahin, ustasından ve babasından öğrendiği demircilik mesleğini 40 yıldır icra ediyor. Şahin, kendi çabasıyla öğrendiği fındık sobası imalatıyla ilçenin soba ihtiyacını karşılıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 55 yaşındaki demir ustası Mehmet Şahin, ustasından öğrendiği ve baba mesleği olan demirciliği 1983 yılından beri sürdürüyor.

Fındık sobası imalatıyla ilçede ünlenen ve kendine has tasarımıyla üretime talep doğrultusunda devam eden Şahin, mesleğin bitmek üzere olduğunu ifade etti. Fındık sobalarının sağlamlığının arkasında duran ve fındıkla çalışan sobaların daha temiz olduğunu belirten Mehmet Şahin, "Kullanımı çok rahat, palet ve fındık yakıtlarında diğer kömürlü sobalar gibi zehirli bir yakıt yoktur. Sürekli temizlik istenmez. Külü çok azdır" dedi.

"Bu işi 65 yaşına kadar anca yaparsın"

Demirciliğin yorucu bir iş olduğunu dile getiren Mehmet Şahin, "Bizim bu işimiz sağlıkla ilgili, sağlık olmazsa yapılabilecek bir iş değil. Yorucu bir iş. El emeği gerektiriyor ama tabii sağlıklı olsan bile bu işi 65 yaşına kadar anca bu işi yaparsın" diye konuştu.

Artık çırak yetişmediğini ve gençlerin el emeği işlere ilgisinin azaldığını belirten Şahin, "Mesleğin yok olmasından endişeliyim. Çırak yok. Dükkanlarımız küçük olduğu için, sanayi makine gibi bir durumumuz yok. Geriden gelen neslin bizlere, bu işlere hevesleri yok. Kendimiz mücadele veriyoruz. Meslek de bitmek üzere Türkiye genelinde. Sıcak demircilik üzerine olsun, soba sektöründe olsun sektör yavaş yavaş bitiyor" şeklinde konuştu. - BOLU