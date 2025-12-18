Mudanya yazaki işçilerinden MESS'in düşük zam teklifine çatal-kaşıklı protesto

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Yazaki fabrikasında çalışan metal işçileri, Türk Metal Sendikası öncülüğünde MESS'in 'yetersiz ücret artışı teklifi'ni protesto etti.

Fabrikada örgütlü işçiler, öğle yemeği sırasında yemekhanelerde masalara çatal ve kaşıklarını vurup sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Ortak açıklamada işçiler, geçim sıkıntısına ve enflasyonun altında kalan zam tekliflerine "evet" demeyeceklerini, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Bu anlaşmazlık, ülke genelinde birçok fabrikada olduğu gibi Mudanya'daki Yazaki fabrikasında da öğle yemeğinde çatal-kaşık eylemine dönüştü.

Sendika, ilk 6 ay için yüzde 20 zam ve seyyanen 35 TL artış talep ederken, MESS'in yüzde 5 zam ve 11,50 TL teklifi, işçiler tarafından "yoksulluğu dayatan teklif" olarak nitelendiriliyor. - BURSA