Mudanya Belediyesi dayanışmayı tarımla büyütüyor

BURSA - Mudanya Belediyesi, Çekrice Mahallesi'nde 48 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerinin hasadını törenle gerçekleştirdi. Hasadın ardından elde edilecek yağlar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mudanya Belediyesi Çekrice Mahallesi'nde 48 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçek tohumlarının hasadını, törenle gerçekleştirdi. Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Mudanya Belediyesi, hasadını gerçekleştirdiği ayçiçeklerden elde edilen yağları da sofralara ulaştırıyor. "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya" projesi çerçevesinde Çekrice Mahallesi'nde düzenlenen hasat töreninde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi olarak dayanışmayı tarımla büyüttüklerine vurgu yaptı.

Sosyal belediyeciliğe örnek bir projeye daha imza attıklarının altını çizen Türkyılmaz, "Göreve geldiğimizde Mudanya'da hiç kimse aç kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Uğur Böceği ve Zeytin Dalı ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. İki ay önce buğday hasadını da gerçekleştirdik. Buğdaylarımız un olarak paketleniyor. Hasadını yaptığımız buğdayın samanını hayvan üreticisine verip onlardan süt aldık. Sütleri de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ilave ek gıdalarla birlikte ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Toplam 308 dönüm arazide buğday ve ayçiçeği ekimlerinin ve hasatlarının dönüşümlü olarak devam edeceğine vurgu yapan Türkyılmaz, hiçbir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar bu tür projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi. Mudanya Belediyesi, Emirleryenicesi'nde 132, Çekrice'de 48, Balabancık'ta 85 ve Söğütpınar'da 43 dönümlük alanlarda ayçiçeği ve buğday üretimi gerçekleştiriyor.