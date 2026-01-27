MTSO Başkanı Sadıkoğlu: 'Üretim kapasitemiz yüzde 32 azaldı'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gerçekleştirdiği basın buluşmasında Malatya için "Üretim kapasitemiz yüzde 32 azaldı" değerlendirmesinde bulundu.

6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bin 85 gün geçtiğini hatırlatan Sadıkoğlu, "Bu süre boyunca depremi yaşayanların ne denli ağır şartlar altında mücadele ettiğine hep birlikte şahit olduk. Üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken, bu acıyı unutmak değil; ders almak, eksikleri görmek ve şehrimizi bir an önce ayağa kaldırmak en büyük arzumuzdur. Bu süreçte basınımız, ilk günden itibaren yaşananların en önemli tanığı ve taşıyıcı kolonlarından biri olmuştur. Sizler Malatya'nın sesi, kulağı ve gözü oldunuz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerinin sesi olmayı sürdürdüklerini söyleyen Sadıkoğlu, "Konut ve işyeri mağduriyetlerini, yerinde dönüşüm desteklerinin yetersizliğini, KDV uygulamalarındaki adaletsizlikleri, mücbir sebep süresinin uzatılmasını, 6. Bölge teşviklerinin devamını sürekli gündemde tuttuk. Küçük sanayi sitelerinde yaşanan sorunlardan çiftçimizin ve üreticimizin yaşadığı zararlara kadar her başlıkta üyelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana rutinle yetinen değil, gündem oluşturan ve çözüm arayan bir oda anlayışıyla hareket ettik. Bu duruş, üyelerimizin odamıza olan güvenini de artırdı. Deprem günü 10 bin 500 olan üye sayımız, yüzde 19 artışla 12 bin 634'e ulaştı. Son üç yılda 2 bin 953 yeni firma odamıza katıldı. Bu tablo, birlikte hareket etmenin ve güvenin en somut göstergesidir. Bugün hala yaklaşık 4 bin firmamız konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. İşyerlerinin bir an önce tamamlanmasını, adil, şeffaf ve hakkaniyetli bir dağıtım yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem konutlarının hızlıca tamamlanması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlara teşekkür eden Sadıkoğlu, Malatya'nın eski ekonomik canlılığına kavuşması için işyerlerinin tesliminin de aynı hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Malatya'da üretim kapasitesinin ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Sadıkoğlu, "6 Şubat'tan bu yana üretim kapasitemiz yüzde 32 azalmıştır. Deprem öncesi 403 olan fabrika sayısı bugün 377'ye düşmüştür" diye konuştu. - MALATYA