MTSO Başkanı'ndan Mücbir Sebep Uyarısı: Esnafın Borçları Ödeme Gücü Yok

Mücbir sebep süresinin 30 Kasım'da sonra sona ereceğini hatırlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konteynerlerde ve geçici işyerlerinde faaliyet yürüten binlerce esnaf ve tacir varken mücbir sebep halinin sona ermemesi gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2022 yılı cirosu 2,5 milyon TL'nialtında olan mükellefler için devam eden mücbir sebep süresinin 30Kasım'da yani 5 gün sonra sona ereceğini hatırlatarak, devam etmesinin şart olduğunu vurguladı.

Konteynerlerde ve geçici işyerlerinde faaliyet yürüten binlerce esnaf ve tacir varken mücbir sebep halinin sona ermemesi gerektiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat asrın felaketinin üzerinden 34 ay geçti. Depremden büyük yaralar alan Malatya'mızda hala 4 binden fazla esnafımız 21 metrekare konteynerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Birçoğu siftah dahi yapamadan kepenk kapatan esnafımızın binlercesi ay sonunda bir asgari ücret kadar dahi kazanç sağlayamıyor. Bugüne kadar 5-6 aylık sürelerle 5 kez uzatılan mücbir sebep hali, 2022 yılı cirosu 2,5 milyon TL'nin altında olan esnaflarımız ve tacirlerimiz için devam ediyor. Birkaç gün içinde bu süre de sona erecek. Vergi ve prim borçları ile karşı karşıya kalacak esnafımızın bu borçları ödeyebilecek durumu yok. İlk günden bu yana mücbir sebep süresinin iş yerleri tamamen teslim edilene kadar devam etmesini savunduk ve yine aynı söylemi tekrarlıyoruz. Tamamlanan iş yerleri teslim edilip, konteynerlerdeki firmalarımız yeni iş yerlerinde faaliyete geçene kadar mücbir sebep devam etmeli" dedi. - MALATYA