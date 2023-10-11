Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kenttin en önemli ihraç ürünü olan kuru kayısının üretim merkezlerindeki titiz bir sürecin ardından sofralara ulaştığını söyledi. Kayısının, tarladan sofraya ulaşmasının sağlandığı sürecin tüm hijyenik kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Özcan, ürünlerin depolama işlemlerinin de her türlü sağlık koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

MTB Başkanı Özcan: "Kayısı titiz bir sürecin ardından sofralara ulaşıyor"

MALATYA - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kenttin en önemli ihraç ürünü olan kuru kayısının üretim merkezlerindeki titiz bir sürecin ardından sofralara ulaştığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir kayısı üreticisinin işyerinde ürün depolama esnasında kaydedilerek sosyal medya platformlarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kenttin en önemli ihraç ürünü olan kuru kayısının üretim merkezlerindeki titiz bir sürecin ardından sofralara ulaştığını söyledi.

Kayısının, tarladan sofraya ulaşmasının sağlandığı sürecin tüm hijyenik kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Özcan, "Son günlerde kayısının tarladan tüketim aşamasına kadar gelen sürece dair çirkin, sağlık açısından da yoksun bir görüntü paylaşılmıştı. Bizlerde bugün Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmemizde özellikle naturel kayısının hangi aşamalarda geçerek sofralara ulaştığını görüntülemek üzere bir araya geldik. Sizlerin de gördüğünüz gibi işletmelerimiz de yapılan üretimler sağlık ve hijyenik kurallara uygun bir şekilde takip ediliyor. İnsan eli değmeden yapılan çeşitli işlemlerinin ardından ürünler paketlenerek gönderilecek bölgelere ulaştırılıyor" dedi.

Özcan, sosyal medyada kayısı ile ilgili tepki toplan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini ifade ederek ürünlerin depolama işlemlerinin de her türlü sağlık koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.